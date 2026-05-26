В Томской области в малом бизнесе год назад было занято более 73 тысяч человек

Основная часть оборота приходится на организации, занятые в оптовой и розничной торговле

Томскстат подсчитал число жителей региона, занятых в малом и среднем бизнесе. На малых предприятиях в Томской области в 2025 году трудилось более 73 тысяч человек. Средняя заработная плата на малых предприятиях составляла 69 тысяч 300 рублей. Самые высокие доходы получали сотрудники в сфере информации и связи и добычи полезных ископаемых — ежемесячный доход в этих областях превышал 100 тысяч рублей.

В 2025 году оборот малых предприятий Томской области составил 482 миллиарда рублей. Основная часть оборота пришлась на организации, занятые в оптовой и розничной торговле. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Томской области в 2025 году большую часть составляли индивидуальные предприятия и микропредприятия.

По данным на начало 2026 года, в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в регионе было занято почти 30 тысяч человек.

26 мая отмечается День российского предпринимательства.

