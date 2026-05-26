С ноября по май томских перевозчиков оштрафовали почти на семь миллионов рублей

С ноября должны вступить в силу новые контракты на пассажирские перевозки в Томске Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

На семь миллионов рублей оштрафованы предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками в Томске.

По информации городских властей, бизнесу предстоит заплатить за нарушения, допущенные в период с ноября 2025 года по май 2026 года. В середине марта 2026 года общая сумма штрафов составляла пять миллионов. За два с половиной месяца сумма увеличилась почти на два миллиона.

Самое частое нарушение водителей маршрутных автобусов — большой интервал движения, когда люди подолгу стоят на остановках в ожидании нужного рейса. Еще одно часто встречающееся нарушение — проезд остановки, когда автобус не забирает пассажиров, а просто проезжает мимо.

Нынешние договоры с перевозчиками действуют до октября, с ноября должны вступить в силу новые контракты на пассажирские перевозки.

