Томским семьям выплатили 41 млн рублей компенсации за детские сады

В Томской области более четырех тысяч семей оформили выплату на возмещение части родительской платы за детский сад в 2026 году. На эти цели из областного бюджета направили свыше 41 миллиона рублей. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Право на компенсацию имеют семьи, где доход на человека не превышает одного прожиточного минимума — в текущем году это 18 560 рублей. Обязательное условие — своевременная оплата квитанций за дошкольное учреждение. Размер выплаты зависит от очередности детей: на первого ребенка возвращают 20 %, на второго — 50 %, на третьего и последующих — 70 % от средней родительской платы, которая в регионе составляет 3 830 рублей.

Оформлять компенсацию необходимо ежегодно. Это можно сделать через портал Госуслуг. За консультацией можно обратиться в центры соцподдержки или по телефонам единого контакт-центра.

В ведомстве напомнили, что своевременное оформление документов позволяет томским семьям получить положенную поддержку без задержек.

