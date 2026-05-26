В течение ближайших 30 дней, за редким исключением, Томск будет прогреваться до +21...+28 °С. Ниже отметки «+20» ртутные столбики опустятся только 30, 31 мая и 7 июня. Самым жарким, по данным «Яндекс.Погода», окажется ближайший четверг, 28-е: зафиксируют +28 градусов.

Фраза «жара под 30» подойдет и для описания следующих дней:

27 мая, среда — +26 °С

2 июня, вторник — +25 °С

5 июня, пятница — +25 °С.

Ясную погоду томичам прогнозируют 28 мая, 8, 9, 10 и 28 июня. «Прожариться» не получится 29, 30 мая, а также 1, 5 и 6 июня: солнечные лучи не покажутся. В остальные дни обещают переменную облачность, иногда дожди.

Отметим, что уже сегодня, в последний день перед самыми продолжительными каникулами, весенние томские улицы напоминают летние. Многие дети и взрослые сняли теплые одежды, несмотря на еще прохладный ветерок. Дворы «зажглись» яркими огоньками цветов.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала подробный прогноз погоды на последнюю неделю мая-2026.

