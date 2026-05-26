В Томске пройдет прямая линия по защите прав и интересов детей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 28 мая, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Томской области состоится тематическая прямая телефонная линия. Мероприятие организовано в рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям».
С 10:00 до 11:00 по номеру (3822) 61-50-02 жители региона смогут получить консультации по вопросам исполнения судебных решений, взыскания алиментов и защиты прав несовершеннолетних.
На вопросы граждан ответят руководитель УФССП России по Томской области, главный судебный пристав региона Алёна Романова, Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области Татьяна Воронина, а также прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Томской области Анастасия Вилкова.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают оперативно решать проблемы, связанные с обеспечением законных интересов детей, и повышают правовую грамотность населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убил стулом и пригрозил свидетельнице: в Томской области судят за зверскую расправу в Катайге
«Для американцев Москва — город в штате Огайо»: томская разведчица Вавилова сравнила культурные коды США и России
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru