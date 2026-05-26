Россельхознадзор оштрафовал перевозчика КРС без ветдокументов

Перевозчик оштрафован по решению суда. Фото: Россельхознадзор

В конце апреля 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступили материалы из ОМВД России по Томскому району по факту незаконной перевозки сельскохозяйственных животных.

9 апреля на 61-м километре автодороги Томск — Мариинск сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с прицепом, в котором перевозились 17 телят. При проверке выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы на животных отсутствуют. Несмотря на наличие бирок на ушах телят, документы, подтверждающие клиническое здоровье и эпизоотическое благополучие места вывоза, не были оформлены.

Перевозчиком оказался гражданин, зарегистрированный в системе «ВетИС» как владелец личного подсобного хозяйства в Промышленновском районе Кемеровской области — Кузбасса.

За данное нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов), 13 мая 2026 года вынесено постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу.

Специалисты Россельхознадзора напоминают: перевозка сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов создаёт угрозу распространения опасных болезней, поскольку только при официальном оформлении фиксируется информация о диагностических исследованиях, вакцинации и профилактических обработках животных.

