Томич оплатил полмиллиона, чтобы снять ограничения на выезд

Мужчина уже не первый раз пропускает платежи на ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Томска решил погасить крупную задолженность по алиментам, чтобы отправиться в отпуск на автомобиле. Долг перед сыном составлял около миллиона рублей, но после заключения контракта о военной службе и ежемесячных удержаний из дохода сумма снизилась до 600 тысяч.

Планы на отдых в Горном Алтае оказались под угрозой: судебные приставы ограничили мужчине право управления транспортным средством и заблокировали счета — такие меры применяются к должникам по алиментам. Кроме того, томич уже был привлечен к административной ответственности и отбыл полгода исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Чтобы снять все ограничения и отправиться в поездку, мужчина перечислил средства на содержание ребенка. После этого судебные приставы отменили запреты, и томич смог реализовать свои планы на отпуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убил стулом и пригрозил свидетельнице: в Томской области судят за зверскую расправу в Катайге

Квартиры превратили в колл-центр для аферистов: в Томске арестовали владельцев сим-боксов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru