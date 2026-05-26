Убил стулом и пригрозил свидетельнице: в Томской области судят за зверскую расправу в Катайге

36-летний житель Верхнекетского района обвиняется в убийстве и запугивании женщины, ставшей очевидцем преступления

Колпашевский межрайонный следственный отдел СК России по Томской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Верхнекетского района. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области.

Трагедия произошла в марте 2026 года в поселке Катайга. Компания из трех человек — хозяйка квартиры и двое ее знакомых — распивала спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Когда 44-летняя женщина ушла спать, обвиняемый, испытывая личную неприязнь к оппоненту, напал на него.

Злоумышленник избил 55-летнего потерпевшего, нанес ему множественные ножевые ранения, а затем добил ударами: коленом в лицо и металлическим стулом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Проснувшаяся хозяйка квартиры стала свидетельницей произошедшего. Обнаружив это, преступник начал угрожать ей расправой.

Обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

