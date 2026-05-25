Квартиры превратили в колл-центр для аферистов: в Томске арестовали владельцев сим-боксов

Четверо жителей города помогали аферистам обманывать россиян, у них изъяли более 300 сим-карт

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело в отношении четырех жителей областного центра в возрасте от 19 до 38 лет. Их обвиняют в незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области.

По версии следствия, фигуранты арендовали квартиры в Томске и устанавливали там программно-аппаратные комплексы — сим-боксы. Устройства работали под управлением анонимных кураторов и позволяли мошенникам совершать массовые звонки гражданам из разных регионов, маскируя свой номер и скрывая реальное местоположение. Через эти каналы злоумышленники выманивали деньги у доверчивых абонентов.

Операцию по задержанию подозреваемых провели совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Томской области. В ходе обысков силовики изъяли сим-боксы и более 300 сим-карт различных операторов связи. Уже подтверждены факты мошенничества в отношении жителей трех субъектов РФ, однако следствие продолжает проверять большой массив данных для выявления всех пострадавших.

По ходатайству следователей трое обвиняемых заключены под стражу. Меру пресечения для четвертого фигуранта суд определит позже.

Сим-боксы часто используются преступниками для автоматизированного обзвона жертв. Если вам поступает подозрительный звонок с незнакомого номера, особенно с просьбой сообщить данные карты или перевести деньги, рекомендуется немедленно прервать разговор и не выполнять никаких финансовых операций.

