Томичей приглашают проверить знания на Втором всероссийском агродиктанте

26 мая в России дан старт Второму всероссийскому агродиктанту. В этом году проверить свои знания об агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах страны могут и жители Томской области. Акция проходит как в онлайн-формате, так и на специальных площадках в регионе.

Участие открыто для всех желающих вне зависимости от профессии и места жительства. Как отмечают организаторы, в этом году у участников появился дополнительный стимул: каждый, кто напишет агродиктант, автоматически становится претендентом на призы от сенатора Бориса Хачирова. Главный из них — путешествие в Калмыкию на цветение тюльпанов.

В этом году, по инициативе Росрыболовства и профильного комитета Совета Федерации, задания о рыбном хозяйстве стали полноценной частью диктанта. Конкурсантам предстоит ответить на 30 вопросов по разным темам: от истории земледелия и животноводства до современной рыбопереработки и аквакультуры.

Принять участие онлайн можно до 30 мая, зарегистрировавшись на сайте агродиктант.рф. Каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а те, кто наберет максимальный балл, — диплом победителя.

Подробная информация о регистрации, площадках и условиях участия опубликована на официальном сайте всероссийского аграрного диктанта.

Организаторы акции — партия «Единая Россия» в рамках проекта «Российское село», Россельхозбанк при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и федеральных министерств и ведомств. Мероприятие направлено на повышение уровня аграрной грамотности населения.

