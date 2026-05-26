Последний звонок прозвенел для 18 тысяч выпускников школ Томской области

26 мая в школах Томска и области прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году аттестаты получат 18 189 школьников: 12 798 девятиклассников и 5 391 одиннадцатиклассник. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Мероприятия посетили родители, педагоги и представители власти. Совсем скоро ребята вступят в период экзаменационной поры. А черед месяц, 27 июня, они получат свои аттестаты.

В Томске для выпускников открыты 6 государственных университетов, 31 колледж и техникум, и дополнительные их филиалы. Здесь дают возможно получить самые разные специальности, в том числе благодаря участию учебных заведений в президентском национальном проекте «Молодежь и дети», сотрудничеству с индустриальными партнерами.

Напомним, что 1 июня стартует основная волна государственной итоговой аттестации: девятиклассники сдадут ОГЭ, а одиннадцатиклассники — ЕГЭ.

