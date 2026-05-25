«Все вопросы к департаменту»: от томских родителей потребовали зарегистрировать школьников в системе ГТО и сдать УИН в тот же день

Власти назвали подачу информации в чатах неправильной: она должна выглядеть не как требование, а как пожелание учебного заведения

В конце мая-2026 в чате одной из школ Томска Октябрьского района учительница сообщила, что детей нужно зарегистрировать на сайте ГТО. «Мне скидываете УИН — 11-значный цифровой код, который присваивается каждому участнику в системе всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”. Это нужно сделать сегодня в течение дня», — написала педагог. Поскольку россияне давно обсуждают на форумах правомерность подачи такого требования как обязательного, «КП-Томск» взяла разъяснение в мэрии.

Когда в чате одна из родительниц напомнила, что по закону регистрация в системе ГТО сугубо по желанию, учитель ответила: «Все вопросы в департамент. Он требует это от администрации школы, администрация от меня, а я, соответственно, от вас». Изданию разъяснили в профильной инстанции, что персональные данные на портале физкультурно-спортивного комплекса действительно размещаются только по желанию.

«В данной ситуации педагог направила в чат неправильную информацию. Регистрация осуществляется исключительно на добровольной основе. Образовательным учреждениям действительно поставлена задача увеличения численности обучающихся, зарегистрированных и приступивших к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Ключевое значение имеет массовое привлечение граждан различных возрастных групп к выполнению нормативов комплекса. Если родители не хотят регистрировать детей в данной системе, они могут этого не делать. Писать отказ не нужно. Выполнение образовательным учреждением задачи по увеличению количественных показателей зарегистрированных и приступивших к сдаче норм ГТО не должно противоречить принципу добровольности», — таков подробный ответ представителя департамента образования.

В рамках госпрограммы «Готов к труду и обороне» оценивается уровень физической подготовки россиян разных возрастов

«Не раз сталкивалась с подобными формулировками в школьных чатах, когда информация выставляется как жесткое требование, а не как просьба к родителям. Но это ведь неправильно. Важно писать сообщения так, чтобы люди четко понимали, что их законное право выбора соблюдается», — прокомментировала ситуацию местная жительница Марина, мама двоих сыновей.

Школьников стараются массово привлекать к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса, при этом принцип добровольности участия не отменяется

