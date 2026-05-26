В Томской области летом будут работать двенадцать загородных лагерей для детей

Первая смена в загородных лагерях начнется на этой неделе

В 2026 году в Томске и области запланирована работа двенадцати стационарных загородных лагерей с круглосуточным пребыванием детей. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что все организации, которые планируют открыться в ближайшее время, уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ).

У каждого лагеря должен быть сайт с информацией о месте расположения, условиях проживания и режиме питания.

До заезда детей организаторы летнего детского отдыха обязаны, в том числе, обработать территорию от клещей. Перерыв между сменами должен составлять не менее суток. Это время нужно для санитарной обработки.

