Вечером 26 мая мусульмане Томской области начнут отмечать Курбан-байрам

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман, Ураза-байрама Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из двух главных исламских праздников, Курбан-байрам, мусульмане Томской области начнут отмечать с заходом солнца 26 мая. Праздник начнется с намаза. После молитвы имам обратиться с проповедью к верующим. Праздник жертвоприношения будет продолжаться до воскресенья, 31 мая включительно.

В Курбан-байрам верующие должны принести в жертву животное, обычно барана, приготовить его мясо, часть съесть, часть — раздать родственникам и нуждающимся. Барана для жертвоприношения выбирают заранее. Больных или старых животных не берут.

В дни празднования Курбан-байрама принято приходить на могилы к умершим родным и навещать дальних родственников.

В девяти регионах России, где праздник отмечают официально, день 27 мая объявлен официальным выходным. Главный день праздника — тот, в который проводится жертвоприношение животного. В 2026 году это среда, 27 мая.

