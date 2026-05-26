Жара до +26°С ожидается в Томской области в среду, 27 мая

Фото: Елена Белоусова.
В среду, 27 мая, в Томске и области будет жарко. Это прогноз томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северу области возможны кратковременный дождь и гроза.
Ветер юго-восточный с порывами до 12м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью в области составит +6…+11°С, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.
В областном центре осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров поднимутся до +8…+10°С, днем ожидается +23…+25 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С ноября по май томских перевозчиков оштрафовали почти на семь миллионов рублей
Участок улицы Никитина в Томске закрыт для движения до 1 июня
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru