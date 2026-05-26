Жара до +26°С ожидается в Томской области в среду, 27 мая

Зонтики томичам в середине недели не понадобятся Фото: Елена Белоусова.

В среду, 27 мая, в Томске и области будет жарко. Это прогноз томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северу области возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный с порывами до 12м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью в области составит +6…+11°С, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В областном центре осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров поднимутся до +8…+10°С, днем ожидается +23…+25 градусов.

С ноября по май томских перевозчиков оштрафовали почти на семь миллионов рублей

Участок улицы Никитина в Томске закрыт для движения до 1 июня

