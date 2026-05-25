В Томской области 25 мая начали работать пришкольные лагеря

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области в понедельник, 25 мая, открылись детские пришкольные лагеря. По информации регионального управления Роспотребнадзора, любой детский лагерь начнет работать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ), которое подтверждает соответствие санитарным нормам. На данный момент положительные заключения получили практически все пришкольные лагеря в регионе.
В этом сезоне под контролем Роспотребнадзора находятся 297 пришкольных лагерей с дневным пребыванием.
В ведомстве дали ряд рекомендаций родителям, которые уже начали готовить детей к поездке в загородные лагеря. В частности, перечислили предметы, которые совершенно точно не пригодятся ребенку и, более того, могут навредить. Это сладости, лапша быстрого приготовления, лекарства и витамины без рецепта, огнеопасные или токсичные вещества, одежда с агрессивными надписями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туманы и потепление до +23 градусов ожидаются в Томской области
Выпускники томского лицея проведут шествие в день последнего звонка
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru