Томский гарнизонный суд отправил военного в колонию за уклонение от службы

Уклониста разыскивали почти два года

Томский гарнизонный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который пытался уклониться от исполнения своих обязанностей.

Весной 2024 года мужчина не явился к месту военной службы из отпуска по болезни. Как сказано в сообщении суда: «остался проживать по месту своего жительства, проводя время по своему усмотрению». Спустя два года, в марта 2026 года мужчину разыскали сотрудники правоохранительных органов и доставили в военную комендатуру.

Суд назначил наказание — лишение свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

