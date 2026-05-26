Определена кандидатура на пост председателя Правительства Томской области

Алексей Кондратьев начал работать в Томской области в прошлом году. Фото: Обладминистрация

Стало известно, кто может возглавить Правительство Томской области. С 1 июня Правительство становится высшим коллегиальным исполнительным органом в регионе. Эта структура наделяется правом законодательной инициативы. Председатель Правительства назначается на должность губернатором Томской области по согласованию с региональным парламентом.

На рассмотрение в облдуму внесена кандидатура Алексея Кондратьева, сейчас он занимает пост заместителя губернатора по строительству и архитектуре.

Алексей Кондратьев родился в 1972 году в Новосибирске. С отличием закончил Новосибирский государственный технический университет. Более четырнадцати лет работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления Новосибирской области. С 2014 по 2024 год был заместителем мэра Новосибирска. В 2025 году назначен заместителем губернатора Томской области.

