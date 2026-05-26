В Томске состоится премьера мюзикла на английском языке

В спектакле на английском языке задействованы около шестидесяти студентов ТПУ

Во вторник, 26 мая, в Международном культурном центре ТПУ покажут мюзикл на английском языке «Wicked» («Злая»). Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

Это предыстория «Волшебника страны ОЗ». В центре сюжета — дружба двух волшебниц Глинды и Эльфабы. В мюзикле рассказывается история взросления двух девушек, их соперничества в борьбе за одного возлюбленного.

В спектакле задействованы около шестидесяти студентов ТПУ.

Мюзикл «Злая» — бродвейская постановка. С момента дебюта в октябре 2003 года мюзикл побил рекорды по кассовым сборам.

В 2024 году вышла киноадаптация культового бродвейского мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада». В главных ролях снялись Синтия Эриво и Ариана Гранде. Фильм получил премию «Оскар» в номинациях «лучшая работа художника-постановщика» и «лучшие костюмы».

