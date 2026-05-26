В школах Томской области 26 мая прозвенит последний звонок

26 мая в большинстве школ страны, включая Томскую область, прозвенит последний звонок Единый день для всех учебных учреждений определило Министерство просвещения России. В соответствии с рекомендациями ведомства, торжественную часть сегодняшнего праздника рекомендовано начать с поднятия Государственного флага России и исполнения гимна страны.
И еще несколько рекомендации от Минпросвещения. На последнем звонке должно быть предусмотрено чествование представителей многодетных семей. Рекомендованы выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции.
По информации департамента образования Томска, в этом году девятые классы школ города заканчивают 6 375 выпускников, одиннадцатые — 2 830 человек. Это больше, чем в 2025 году. В прошлом мае выпускников девятых и одиннадцатых классов в Томске было 8941.
Последний звонок придумали два педагога в СССР - директора краснодарской и московской школ Федор Брюховецкий и Георгий Асеев. 25 мая 1948 года в двух этих школах впервые состоялись торжественные линейки, посвященные последнему звонку.
Идея заключалась в том, чтобы красиво и символично завершить учебный год и обучение в школе в целом.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru