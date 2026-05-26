В сибирском городе открыт мурал с изображением Михаила Кутузова

Новокузнецк — далеко не единственный город в стране, где есть мурал с изображением полководца, победившего Наполеона Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области открыт мурал с изображением одного из самых известных военных деятелей в истории России. В Новокузнецке на стене дома на улице Кутузова появился мурал с изображением генерала-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, сообщило издание «Сибдепо».

Помимо создания мурала, в Новокузнецке запланирован целый ряд просветительских мероприятий — лекций, мастер классов и экскурсий, задача которых — повысить интерес жителей к отечественной истории через современное уличное искусство.

В Новокузнецке есть памятник полководцу, а Кузнецкий металлургический комбинат награжден орденом Кутузова I степени. Известно, что предок Михаила Кутузова — Федор Голенищев-Кутузов служил воеводой Кузнецкого острога, с которого начался Новокузнецк.

