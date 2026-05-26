У томича конфисковали иномарку, на которой он пьяным передвигался по городу

Жители Томской области все чаще лишаются своих машин из-за нетрезвого вождения. Фото: Прокуратура Томской области

Октябрьский районный суд Томска вынес приговор в отношении 39-летнего горожанина, который отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данным прокуратуры Томской области, томич, в прошлом уже имевший проблемы с законом из-за нетрезвого вождения, вновь сел пьяным за руль. В августе 2025 года жителя Томска за рулем «Ниссан Цефиро» остановили сотрудники Госавтоинспекции. Проходить медицинское освидетельствование владелец авто отказался.

Выяснилось, что водитель в недавнем прошлом был приговорен к административному наказанию за аналогичное правонарушение — пьяное вождение.

Приговор суда — 150 часов обязательных работ и конфискация автомобиля «Ниссан Цефиро» в доход государства.

