Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Томичей, которые ранее получили льготу в виде права на получение бесплатного земельного участка, смогут претендовать на выплату. Комитет по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области одобрил поправки в региональный закон о земельных отношениях. Документ расширяет права многодетных семей на улучшение жилищных условий.

С 2024 года в регионе действует механизм, позволяющий заменить право на бесплатный земельный участок единовременной денежной выплатой в размере до 300 тыс. рублей. Ранее эти средства можно было направить только на одну конкретную цель: покупку жилья, строительство дома, погашение ипотеки или приобретение садового участка. Новые поправки снимают это ограничение: теперь одну выплату можно разделить и использовать сразу на несколько направлений, предусмотренных законом.

Кроме того, круг получателей расширен за счет семей, вставших в очередь на получение земли в период с 1 марта 2023 года по 1 декабря 2025 года. Ранее такая возможность была доступна только тем, кто был принят на учет до 1 марта 2023 года.

Воспользоваться новыми правилами смогут многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми), зарегистрированные и проживающие в Томской области и стоящие на учете для получения участка под индивидуальное жилищное строительство.

Депутаты рекомендовали включить законопроект в повестку ближайшего заседания Думы для принятия во втором чтении. Инициатива направлена на повышение гибкости поддержки и помощь семьям в решении жилищных вопросов наиболее удобным для них способом.

