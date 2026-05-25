В 2027 году в Томской области пересчитают кадастровую стоимость зданий

В 2026 году специалисты определят стоимость 408,4 тысяч земельных участков Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стартовала подготовка к проведению государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Как сообщает региональное управление Росреестра, в текущем году в регионе оценивают земельные участки, а в 2027-м очередь дойдет до зданий, помещений и сооружений.

Заместитель руководителя управления Людмила Лабуткина пояснила, что с 1 января 2026 года оценка по всей стране проводится с использованием единого программного обеспечения — Национальной системы пространственных данных (НСПД). Это позволяет всем участникам процесса работать с актуальной информацией и определять кадастровую стоимость на единую дату по одинаковой для всей России методологии.

Уполномоченным органом в регионе является департамент по управлению государственной собственностью Томской области, а непосредственно оценку проводит ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра».

«В 2026 году в Томской области предстоит оценить 408,4 тыс. земельных участков, в 2027 году – более 764 тыс. объектов капитального строительства. Если кадастровая стоимость земельных участков уже в процессе определения, то оценка зданий находится на стадии подготовки», — отметили в ведомстве.

Кадастровая стоимость является базой для расчета налога на имущество и земельного налога. Результаты новой оценки будут использоваться для начисления платежей в бюджет в последующие периоды. Жителям рекомендуется следить за публикациями результатов на официальных ресурсах, чтобы вовремя оспорить сумму, если она окажется завышенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квартиры превратили в колл-центр для аферистов: в Томске арестовали владельцев сим-боксов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru