В Северске предпринимателя оштрафовали за нелегальную выдачу займов

Прокуратура ЗАТО Северск выявила факт незаконной финансовой деятельности местного индивидуального предпринимателя. Как сообщает надзорное ведомство, проверка установила, что с ноября 2025 года по январь 2026 года бизнесмен выдавал гражданам деньги под залог имущества, не имея соответствующей лицензии.
Чтобы скрыть истинный характер сделок, коммерсант заключал с клиентами договоры купли-продажи, которые по сути являлись договорами займа. Примечательно, что мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
За повторное нарушение требований законодательства о потребительском кредите (ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ) прокуратура возбудила дело. По итогам рассмотрения виновный оштрафован на 50 тыс. рублей.
Надзорные органы напоминают: деятельность по предоставлению потребительских займов подлежит обязательному лицензированию. Гражданам рекомендуется внимательно изучать условия договоров и проверять наличие у кредитора разрешительных документов, чтобы не стать жертвой недобросовестных финансовых схем.
