В Северске предпринимателя оштрафовали за нелегальную выдачу займов

Штраф составил 50 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО Северск выявила факт незаконной финансовой деятельности местного индивидуального предпринимателя. Как сообщает надзорное ведомство, проверка установила, что с ноября 2025 года по январь 2026 года бизнесмен выдавал гражданам деньги под залог имущества, не имея соответствующей лицензии.

Чтобы скрыть истинный характер сделок, коммерсант заключал с клиентами договоры купли-продажи, которые по сути являлись договорами займа. Примечательно, что мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

За повторное нарушение требований законодательства о потребительском кредите (ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ) прокуратура возбудила дело. По итогам рассмотрения виновный оштрафован на 50 тыс. рублей.

Надзорные органы напоминают: деятельность по предоставлению потребительских займов подлежит обязательному лицензированию. Гражданам рекомендуется внимательно изучать условия договоров и проверять наличие у кредитора разрешительных документов, чтобы не стать жертвой недобросовестных финансовых схем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Томске восстановил банковского сотрудника на рабочем месте

В Томской области за неделю в ДТП пострадали пять человек

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru