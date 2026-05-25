НовостиОбщество25 мая 2026 11:38

Суд в Томске восстановил банковского сотрудника на рабочем месте

С работодателя взыскано 2,5 миллиона рублей
Екатерина Сафонова
Прокуратура доказала, что договор ГПХ маскировал обычные трудовые отношения

Октябрьский районный суд Томска удовлетворил иск бывшего сотрудника банка о восстановлении на работе. Как сообщает прокуратура Октябрьского района, мужчина проработал в кредитной организации с января 2019 года в должности представителя, однако работодатель оформлял с ним гражданско-правовой договор вместо трудового.

В марте 2026 года банк расторг соглашение в одностороннем порядке. Сотрудник обратился в суд, а прокуратура вступила в дело для защиты его прав. Ведомство установило, что мужчина выполнял постоянную трудовую функцию, подчинялся внутреннему распорядку и находился под контролем руководства, что характерно именно для трудовых отношений.

Суд согласился с доводами прокурора, признал отношения трудовыми и восстановил томича в должности. Кроме того, с банка в пользу работника взыскана задолженность по заработной плате и другие выплаты на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Подобные схемы часто используются компаниями для ухода от налогов и лишения сотрудников социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск и больничный. Прокуратура напоминает: если фактически человек выполняет работу по трудовой функции, суд может переквалифицировать договор и обязать работодателя выплатить все положенные компенсации.

