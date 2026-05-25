В Томской области за неделю в ДТП пострадали пять человек

Родителям необходимо проводить беседы в детьми о правилах дорожного движения

За период с 18 по 24 мая 2026 года на дорогах Томской области зарегистрирована серия аварий, в результате которых травмы получили пять человек. Особую тревогу вызывают инциденты с участием детей и водителей преклонного возраста. Статистику озвучили в УМВД России по Томской области.

В Томске 17 мая около 22:10 на улице 5-й Армии автомобиль сбил 14-летнего подростка. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент наезда на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Пострадавший доставлен в больницу.

Днем позже, 19 мая, на проспекте Ленина, 242, произошла авария с участием электросамоката. 45-летняя женщина за рулем при выезде со двора столкнулась с СИМ, которым управлял 12-летний мальчик. После удара автомобиль врезался в столб. Ребенок госпитализирован с травмами.

В сельской местности также не обошлось без происшествий. 18 мая в селе Кожевниково водитель квадроцикла не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль. 26-летний владелец мотовездехода получил травмы и был доставлен медикам.

20 мая в Томском районе на трассе «Томск — Предтеченск» 70-летний водитель ВАЗ-21213 не справился с управлением и влетел в дерево. В больницу обратились сам автомобилист и его 63-летняя пассажирка.

В городе Кедровый 19 мая 77-летний водитель ВАЗ-2109 также утратил контроль над машиной и совершил наезд на дерево. Мужчина госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости использовать световозвращатели на одежде детей в темное время суток, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно при управлении транспортными средствами повышенной опасности, такими как квадроциклы.

