В Томской области лесозаготовителям выплатили 660 тысяч долга по зарплате

Трое сотрудников месяцами не получали деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Томска добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками лесозаготовительной организации. Как сообщает надзорное ведомство, проверка выявила нарушения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Установлено, что с августа 2025 года по март 2026 года трое сотрудников не получали заработную плату. Общая сумма долга составила более 660 тыс. рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление об их устранении и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После вмешательства надзорного органа работодатель ликвидировал задолженность в полном объеме.

Прокуратура напоминает: выплата заработной платы должна осуществляться не реже двух раз в месяц. Работники, столкнувшиеся с задержками, могут обращаться в государственную инспекцию труда или прокуратуру для защиты своих прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Томской области погасила долг из-за запрета на вождение

В Томской области нашли живым 81-летнего мужчину с потерей памяти

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru