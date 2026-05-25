В Томской области лесозаготовителям выплатили 660 тысяч долга по зарплате

Прокуратура Октябрьского района Томска добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками лесозаготовительной организации. Как сообщает надзорное ведомство, проверка выявила нарушения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью.
Установлено, что с августа 2025 года по март 2026 года трое сотрудников не получали заработную плату. Общая сумма долга составила более 660 тыс. рублей.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление об их устранении и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После вмешательства надзорного органа работодатель ликвидировал задолженность в полном объеме.
Прокуратура напоминает: выплата заработной платы должна осуществляться не реже двух раз в месяц. Работники, столкнувшиеся с задержками, могут обращаться в государственную инспекцию труда или прокуратуру для защиты своих прав.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru