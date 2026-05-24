Общество24 мая 2026 3:10

«Коробка» с сюрпризом: северчянин заплатил 100 тысяч за несуществующую деталь

Мошенники обманули жителя Северска на 100 тысяч под видом продажи автозапчастей
Екатерина Сафонова
При попытке отслеживания заказа мужчина понял, что его обманули

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Северске мужчина потерял более 100 тысяч рублей, пытаясь купить коробку передач через интернет. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратился 46-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Мужчина сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников при попытке приобрести коробку передач для своего автомобиля.

Потерпевший увидел в сети рекламу нужной детали и перешел по ссылке. С ним связались лжеменеджеры, которые запросили личные данные для оформления доставки и оплаты, а также прислали фиктивный договор купли-продажи. Доверчивый покупатель выполнил все требования злоумышленников и перевел деньги.

Однако доставка так и не состоялась. При попытке отследить статус заказа мужчина обнаружил, что его не существует, после чего обратился в полицию. Общий ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Полицейские предупреждают: злоумышленники активно используют схемы с фальшивыми объявлениями и поддельными документами. Не стоит переводить предоплату незнакомым продавцам, сообщать свои персональные данные или открывать файлы от ненадежных источников. Это может привести к утечке информации и финансовым потерям.

