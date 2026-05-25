В Томске задержали мужчину с 1,85 грамма спайса

Запрещенное вещество было запаковано в полиэтиленовый пакет. Фото: УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции Советского района Томска задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Оперативники действовали на основе полученной информации в районе улицы Челюскинцев. Подробности сообщили в УМВД России по Томской области.

При личном досмотре у мужчины изъяли полимерный пакет с веществом коричневого цвета. Лабораторная экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик «спайс» весом 1,85 грамма. Задержанный признался, что купил запрещенное вещество через интернет-магазин, забрав его из тайника-закладки в районе улицы Сибирской для личного употребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Правоохранители напоминают: использование так называемых «закладок» не обеспечивает анонимности и безопасности. Все действия пользователей отслеживаются, а хранение даже небольшого количества наркотиков является уголовно наказуемым деянием.

