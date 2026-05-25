За неделю томские спасатели трижды вскрывали квартиры с погибшими внутри

Попытка эвакуировать тяжелобольного пациента наземным транспортом не удалась из-за сложных погодных условий. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Томская областная поисково-спасательная служба (ТО ПСС) подвела итоги работы за неделю с 18 по 24 мая 2026 года. Всего спасатели оказали помощь 29 раз. Наиболее трагичные случаи зафиксированы в Томске, где сотрудникам пришлось обеспечивать доступ в квартиры, где находились тела умерших людей.

В городе Томске дежурные смены ПСО «Центральный» выезжали на шесть вызовов. Три из них закончились обнаружением погибших. 18 мая спасатели вскрыли квартиру через окно, где обнаружили тело хозяина. 21 мая аналогичная ситуация повторилась дважды: в одном случае доступ обеспечили после долгого отсутствия связи с жильцом, в другом — из-за жалоб соседей на трупный запах, используя автолестницу. Еще два выезда связаны с открытием дверей для полиции и родственников, а один вызов оказался ложным — помощь потребовалась до прибытия бригады.

В Асино ПСО «Восточный» отработал два вызова. В одном случае жители открыли дверь самостоятельно до приезда спасателей, во втором — специалисты помогли полицейским попасть в квартиру.

В Молчановском районе ПСО «Северный» работал в условиях паводковой обстановки. Спасатели осматривали подтопленные территории в селе Игреково и доставляли продукты питания изолированным жителям. Попытка эвакуировать тяжелобольного пациента наземным транспортом не удалась из-за сложных погодных условий и размытых дорог. Пострадавшего успешно эвакуировали силами санитарной авиации.

Специалисты напоминают: если вы долгое время не можете связаться с одиноким родственником или соседом, не стоит ждать — лучше сразу обратиться в экстренные службы. Также в период паводка важно следить за прогнозами погоды и заранее создавать запасы продуктов и медикаментов.

Для вызова спасателей следует использовать единый номер 112 или прямой телефон оперативного дежурного ТО ПСС: 76-00-46 (с городского), 003 (с мобильного).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области за год потерялся 101 ребенок

В Томской области лесозаготовителям выплатили 660 тысяч долга по зарплате

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru