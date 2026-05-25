В Томской области за год потерялся 101 ребенок

За 2025 год поступило 110 заявок на поиск несовершеннолетних, один ребенок погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Томской области подвел итоги работы за 2025 год. Как сообщает издание «МК-Томск», за это время волонтеры получили 110 заявок на поиск детей.

Большинство поисков завершились благополучно: живыми и здоровыми нашли 101 ребенка. Пять заявок не подтвердились — дети нашлись самостоятельно или информация о пропаже оказалась ложной. В трех случаях пропавших обнаружили их родственники. Однако одна история закончилась трагически: один ребенок был найден погибшим.

С начала 2026 года отряд уже отработал 37 заявок. 35 детей вернулись домой, две заявки не подтвердились.

«Во всех детских пропажах виноваты взрослые! Всегда! Причины — ссоры, отсутствие внимания, безразличие к ребенку и безответственность, нелепая случайность, минутная потеря внимательности взрослых или чей-то недобрый умысел», — отметил представитель отряда.

Волонтеры подчеркивают: любой уход ребенка из дома без присмотра — это потенциально опасная ситуация. Поиск детей всегда проводится в приоритетном режиме, на пределе возможностей добровольцев.

«Мы вместе с каждой семьей, так и не нашедшей своего ребенка, верим, что этих детей можно найти, и мы ищем! Пока ребенок не найден — он жив!» — добавили в «ЛизаАлерт».

Спасатели напоминают родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра, объясняйте им правила безопасности и учите обращаться за помощью к сотрудникам полиции или прохожим в случае опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области нашли живым 81-летнего мужчину с потерей памяти

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru