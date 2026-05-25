Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 13:01

В Томской области за год потерялся 101 ребенок

Волонтеры «ЛизаАлерт» опубликовали статистику
Екатерина Сафонова
За 2025 год поступило 110 заявок на поиск несовершеннолетних, один ребенок погиб

За 2025 год поступило 110 заявок на поиск несовершеннолетних, один ребенок погиб

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Томской области подвел итоги работы за 2025 год. Как сообщает издание «МК-Томск», за это время волонтеры получили 110 заявок на поиск детей.

Большинство поисков завершились благополучно: живыми и здоровыми нашли 101 ребенка. Пять заявок не подтвердились — дети нашлись самостоятельно или информация о пропаже оказалась ложной. В трех случаях пропавших обнаружили их родственники. Однако одна история закончилась трагически: один ребенок был найден погибшим.

С начала 2026 года отряд уже отработал 37 заявок. 35 детей вернулись домой, две заявки не подтвердились.

«Во всех детских пропажах виноваты взрослые! Всегда! Причины — ссоры, отсутствие внимания, безразличие к ребенку и безответственность, нелепая случайность, минутная потеря внимательности взрослых или чей-то недобрый умысел», — отметил представитель отряда.

Волонтеры подчеркивают: любой уход ребенка из дома без присмотра — это потенциально опасная ситуация. Поиск детей всегда проводится в приоритетном режиме, на пределе возможностей добровольцев.

«Мы вместе с каждой семьей, так и не нашедшей своего ребенка, верим, что этих детей можно найти, и мы ищем! Пока ребенок не найден — он жив!» — добавили в «ЛизаАлерт».

Спасатели напоминают родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра, объясняйте им правила безопасности и учите обращаться за помощью к сотрудникам полиции или прохожим в случае опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области нашли живым 81-летнего мужчину с потерей памяти

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru