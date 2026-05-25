Жительница Томской области погасила долг из-за запрета на вождение

Лишение возможности садиться за руль стало решающим фактором

Жительница Верхнекетского района полностью погасила задолженность в размере 760 тыс. рублей после того, как судебные приставы ограничили ее в праве управления транспортным средством. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, долг возник в результате уголовного дела о растрате денежных средств на месте работы женщины. Суд обязал ее возместить ущерб одной из организаций.

Изначально взыскание обращали на заработную плату должницы, благодаря чему удалось вернуть более 400 тыс. рублей. Однако позже женщина потеряла источник дохода и перестала выплачивать оставшуюся часть долга, рассчитывая возобновить платежи после трудоустройства.

Чтобы понудить гражданку к исполнению обязательств, судебные приставы применили меру ограничения специального права — запрет на управление автомобилем. Несмотря на то что личного транспорта у должницы нет, она периодически пользовалась чужими машинами. Лишение возможности садиться за руль стало решающим фактором: женщина нашла средства и внесла недостающую сумму около 350 тыс. рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременную уплату.

Подобные меры позволяют эффективно воздействовать на недобросовестных должников, даже если у них отсутствует официальная работа или имущество для ареста. Ограничение спецправ активно применяется приставами для взыскания алиментов, штрафов и компенсаций ущерба.

