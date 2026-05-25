В Томской области нашли живым 81-летнего мужчину с потерей памяти

Александр Данилин, пропавший в деревне Губино, обнаружен, его жизни ничего не угрожает. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил радостную новость: 81-летний Александр Данилин, пропавший 24 мая в Томском районе, найден живым. Мужчина находился в деревне Губино.

«С ним все хорошо, медицинская помощь ему не потребовалась. Поиск завершен», — отметили в отряде.

Волонтеры и полицейские благодарят всех жителей региона, кто помогал в распространении ориентировки и поисках пенсионера. Благодаря оперативным действиям неравнодушных томичей мужчина быстро вернулся домой.

