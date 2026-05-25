Бизнесмен из Северска приговорен к лишению свободы за хищение денег у пайщиков

Жителя Северска дважды судили за финансовые махинации Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд в Северске вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался ранее судимый 56-летний местный житель.

В январе 2020 года бизнесмен из закрытого города создал потребительский кооператив социальных программ «Уран». В прокуратуре Томской области обозначили цель создания кооператива — хищение денег пайщиков. Доказано, что мужчина вводил людей в заблуждение относительно благонадежности вложения средств. Он обещал выплачивать высокие проценты по вкладам и заключал договоры привлечения заемных средств.

Четырем потерпевшим причинен ущерб на сумму чуть менее 700 тысяч рублей.

Суд по совокупности преступлений назначил виновному семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, создателю кооператива предстоит выплатить крупный штраф в размере 910 тысяч рублей. С осужденного по гражданским искам потерпевших уже взыскан причиненный им ущерб.

В сентябре 2024 года этот же мужчина с двумя соучастниками был осужден за аналогичное преступление — хищение у пайщиков. В 2014 году был создан кредитный потребительский кооператив, куда заманивали новых членов, обещая им высокие проценты. Было обмануто почти 300 человек. Сумма ущерба составила порядка 114 миллионов рублей.

