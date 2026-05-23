Нога взрослого в поддоне, палец ребенка в сифоне, кошки в колодце: томские спасатели перечислили новые ЧП

На одном из вызовов обнаружили труп человека. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

С 11 по 17 мая служба экстренного реагирования ТОПСС спасла шестерых человек, оказала помощь еще восьмерым. Подробное описание происшествий представлено в свежей сводке инцидентов.

Отряд «Центральный» отработал на ДТП 17 мая. На 27-м км трассы Томск-Каргала-Колпашево легковой автомобиль врезался в опору освещения. Пассажира заблокировало в деформированном салоне. Пострадавшего вытаскивали при помощи гидравлического инструмента, потребовались и ковшовые носилки. Человека транспортировали и передали сотрудникам скорой помощи.

Всего пришлось выезжать на помощь населению более десяти раз. Так, 12 мая поисково-спасательная служба обеспечила доступ в квартиру, где дверь не открывал десятилетний ребенок. В тот же день человеку сняли застрявшее на пальце кольцо. В четверг, 14-го, достали двух кошек из колодца, используя лестницу. В тот же день обеспечили доступ в жилое помещение, внутри обнаружили одного погибшего.

15 мая открыли квартиру пожилому человеку, который звал на помощь. В те же сутки выезжали к четырехлетнему малышу, закрывшемуся в ванной, помощь на месте успели оказать очевидцы. 16 числа по сигналу об угрозе жизни обеспечили местному жителю доступ в помещение через окно. 17 числа выезжали к человеку с застрявшей в деревянном поддоне ногой, в итоге помощь спасателей не потребовалась. Зафиксирован в сводке и еще один инцидент с ребенком: несовершеннолетний засунул палец в сифон, пришлось деблокировать слесарным инструментом.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что работника местной организации насмерть придавило грузозахватным устройством.

