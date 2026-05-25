Более 5 тысяч подростков получат работу летом в Томской области

Акцент сделан на правовую грамотность школьников

Летом 2026 года в Томской области планируют трудоустроить около 5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщает служба занятости региона, особое внимание уделяется правовому просвещению юных соискателей.

На базе кадрового центра «Работа России» для школьников проводят групповые консультации по трудовой грамотности. Подросткам разъясняют их права: им запрещено устанавливать испытательный срок, а также привлекать к сверхурочным, ночным и праздничным работам. Продолжительность рабочего дня на каникулах составляет от четырех до семи часов в зависимости от возраста, а перед трудоустройством обязателен медицинский осмотр. Заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени.

На текущий момент уже нашли работу 50 человек, 22 из них состоят на профилактическом учете. Приоритетное право на трудоустройство имеют дети участников специальной военной операции и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Из областного бюджета на реализацию программы выделено более 11 млн рублей. Еще около 40 млн рублей предварительно заложили муниципалитеты на оплату труда юных работников в бюджетных организациях.

Для сравнения: в 2025 году в рамках проекта «Работа в ритме лета» подработку нашли 4,7 тыс. подростков. Сейчас специалисты «Работы России» опрашивают томские компании, чтобы выявить барьеры, мешающие бизнесу активнее нанимать несовершеннолетних.

Подобные инициативы помогают молодым людям получить первый трудовой опыт, финансовую независимость и важные навыки для будущей карьеры.

