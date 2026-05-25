Два деревянных дома на Герцена в Томске восстановят до конца года

Двухэтажные деревянные дома на Герцена, 15а и 15/1 были построены в конце 19 века. Фото: Администрация Томска

Два деревянных здания в Томске готовят к восстановлению в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». По информации городских властей, ремонтировать здания на Герцена, 15а и 15/1 будет один и тот же инвестор — ООО «Альянс». Ранее эта компания восстановила объект культурного наследия, расположенный на улице Розы Люксембург, 16.

Двухэтажные деревянные дома на Герцена, 15а и 15/1 были построены в конце 19 века. Они входили в состав усадьбы Татьяны Морозовой. Здания, расположенные между Гоголя и Белинского, имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов и объектов ценной историко-архитектурной среды.

Сейчас готовится проектная документация на восстановление объектов, уже начались демонтажные работы. Арендатор намерен восстановить оба дома до конца 2026 года, а затем передать здания под нужды города. Сейчас обсуждается возможность разместить на Герцена учреждения дополнительного образования для детей.

