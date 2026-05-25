В Томске начался ремонт дорожного полотна в переулке 1905-го года

Переулок приведут в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт дороги и тротуаров в переулке 1905-го года, в Томске, начался в понедельник, 25 мая. Процесс благоустройства стартовал с демонтажа бордюрного камня. По данным городских властей, работы должны быть выполнены максимально быстро, учитывая, что переулок находится в центре Томска, ежедневно там проходит тысячи людей.

Во время ремонта для пешеходов обещают установить специальные мостки.

Летом 2026 году запланирован ремонт дороги на соседней улице Розы Люксембург, на участке от Большой Подгорной до Карла Маркса. По программе ремонта дорог 2-3 категории будет выполнено благоустройство участка улицы Люксембург от Обруба до переулка 1905-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области 25 мая начали работать пришкольные лагеря

Мошенники оформили кредит на многодетную жительницу Томского района

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru