Мошенники оформили кредит на многодетную жительницу Томского района

Банк не убедился, что финансовая операция совершается по воле клиентки Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Томского района добилась признания недействительным кредитного договора, заключенного многодетной матерью. Сельская жительница стала жертвой обмана.

Женщине позвонил аферист, назвавший себя сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя дамы оформляется кредит, но процесс можно прервать, если назвать код из SMS-сообщения. Женщина продиктовала цифры, благодаря чему мошенники получили дистанционный доступ к ее смартфону и оформили на нее кредит на сумму 270 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счета». Прокуратура оспорила кредитный договор в судебном порядке. Суд первой инстанции в иске отказал, суд второй инстанции удовлетворил апелляционное представление, признав кредитный договор недействительным.

В прокуратуре Томской области уточнили, что по закону кредитная организация должна действовать добросовестно и осмотрительно, учитывать интересы клиента и оказывать ему содействие. В случае с многодетной жительницей Томского района банк не согласовал с ней индивидуальные условия договора и не убедился, что сделка совершается по ее воле.

