Туманы и потепление до +23 градусов ожидаются в Томской области

В регионе стремительно теплеет Фото: Елена Белоусова.

Прогноз погоды на ближайшие сутки, 26 мая, уточнили в томском ЦГМС. В регионе будет тепло. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью и утром в отдельных районах — туманы.

Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 18 м/с. Днем порывы ветра возможны до 13 м/с.

Температура воздуха ночью в области составит +6…+11 °С, днем ожидается +18…+23 градуса.

В Томске предстоящей ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Днем в областном центре существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+9 °С, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов.

