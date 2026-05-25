В Томске за сутки дважды горели квартиры в многоэтажных домах

В Томской области за сутки потушено шесть пожаров. По информации регионального управления МЧС, в ночь на воскресенье, 24 мая, в десятиэтажном доме на Иркутском тракте, в Томске, огонь возник в квартире на седьмом этаже.
В результате пожара обгорели вещи, оплавился натяжной потолок, закоптились стены. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.
Спустя несколько часов начался пожар в квартире на седьмом этаже другого десятиэтажного дома на улице Сибирской. На кухне обгорела и оплавилась микроволновая печь, обгорел стол и кухонный гарнитур, закоптились стены. Площадь, пройденная огнем, как и в первом случае, составила один квадратный метр.
Причины, спровоцировавшие появление огня в жилых помещениях, сейчас устанавливаются.
