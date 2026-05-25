В Стрежевом отопление отключат в первый день лета

Год назад отопление в Стрежевом отключили 26 мая

В Стрежевом объявлена дата окончания отопительного сезона. В городе, где в большинстве дней в году температура воздуха ощутимо ниже, чем в Томске, батареи отключат 1 июня. По информации мэра города Валерия Дениченко, в связи с окончанием отопительного периода, 1 июня будет остановлено теплоснабжение города и проведены гидравлические испытания на трубопроводах тепловых сетей.

Управляющие компании и ТСЖ могут отключить отопление многоквартирных домов раньше.

В Томске отопительный сезон в этом году закончился 5 мая, затем в регионе резко похолодало, тепло в дома и офисы, как в соседнем Кузбассе, возвращать не стали. Было объявлено, что часть теплосетей в областном центре уже ремонтируется, а перевод системы на зимний режим займет около недели.

