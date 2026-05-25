Жительница Томской области семь месяцев проведет в колонии за неуплату алиментов

Женщина лишена родительских прав в отношении двух детей, которых родила

Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 40-летней женщины. По данным прокуратуры Томской области, она признана виновной по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Более десяти лет назад суд постановил взыскивать с жительницы села Первомайское средства на содержание двух детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

Женщина решение суда успешно игнорирует. Накопилось более трех миллионов рублей задолженности по алиментам. Дама уже не раз привлекалась к ответственности за их неуплату, однако не предприняла попыток погасить долг.

Суд приговорил сельскую жительницу к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

