Жительница Томской области семь месяцев проведет в колонии за неуплату алиментов

Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 40-летней женщины. По данным прокуратуры Томской области, она признана виновной по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».
Более десяти лет назад суд постановил взыскивать с жительницы села Первомайское средства на содержание двух детей, в отношении которых она лишена родительских прав.
Женщина решение суда успешно игнорирует. Накопилось более трех миллионов рублей задолженности по алиментам. Дама уже не раз привлекалась к ответственности за их неуплату, однако не предприняла попыток погасить долг.
Суд приговорил сельскую жительницу к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
