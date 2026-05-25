Суд конфисковал иномарку у жителя Томской области за поторное нетрезвое вождение

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.
Колпашевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в повторном нетрезвом вождении.
По информации прокуратуры Томской области, колпашевец в прошлом садился за руль нетрезвым и понес за это административное наказание. В марте этого года после застолья с алкоголем мужчина вновь сел за руль «Тойота Виста» и отправился в магазин. По пути попал в ДТП — столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали алкогольное опьянение водителя иномарки.
Суд вынес приговор — 180 часов обязательных работ и лишение водительских прав на полтора года. Автомобиль «Тойота Виста» конфискован в доход государства.
