В Кировском и Советском районах Томска 25 мая частично отключат свет

Завтра, 25 мая, в Томске частично приостановят энергоснабжение. Как пояснили ресурсники, временные неудобства связаны с плановыми восстановительными работами на сетях.

График ограничений разделили на два этапа:

— С 09:00 до 15:00 света не будет в части домов на улицах Алтайской, Красноармейской, Петропавловской, а также в Красноармейском переулке.

— С 09:00 до 16:30 обесточат ряд зданий на улицах Мичурина, Елизаровых и в переулке Нахимова.

Потребителям рекомендуется учитывать данный график при планировании своего дня.

Полный список адресов, попадающих под ограничение, доступен на сайте обслуживающей компании.

