К середине недели в регионе ожидается летняя жара Фото: Елена Белоусова.

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в последний понедельник мая. По информации синоптиков томского ЦГМС, в дневные часы в районах области возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.

Ветер северный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы будут достигать до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +13…+18°С, местами потеплеет до +23 градусов.

В Томске существенных осадков в течение дня не ожидается. Ветер северный с переходом на юго-западный с порывами до 17 м/с. Воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Получить права на вождения ТС томичам будет еще сложнее

Томичка поверила в замену счетчиков и перевела мошенникам 300 тысяч рублей

