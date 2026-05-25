Фото: Елена Белоусова.
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в последний понедельник мая. По информации синоптиков томского ЦГМС, в дневные часы в районах области возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.
Ветер северный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы будут достигать до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем составит +13…+18°С, местами потеплеет до +23 градусов.
В Томске существенных осадков в течение дня не ожидается. Ветер северный с переходом на юго-западный с порывами до 17 м/с. Воздух прогреется до +14…+16 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Получить права на вождения ТС томичам будет еще сложнее
Томичка поверила в замену счетчиков и перевела мошенникам 300 тысяч рублей
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru