Получить права на вождения ТС томичам будет еще сложнее

Также сокращены сроки между этапами испытаний Фото: Александр МАТВЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Для будущих водителей из Томской области, как и для всех россиян, вступили в силу новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения регламентированы постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2026 года № 508. Часть нововведений действует с 12 мая 2026 года, остальные вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Главное изменение весеннего этапа — полный запрет на использование любых справочных материалов и электронных устройств во время теоретического экзамена. Если инспектор заметит у кандидата телефон, наушники или шпаргалки, экзамен будет немедленно прекращен, а его результаты аннулированы. Вернуться к попыткам сдать теорию в таком случае можно будет только через год.

Также сокращены сроки между этапами испытаний. Практический экзамен должен быть назначен не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории. При этом сохранено правило: если кандидат не сдал практику в течение шести месяцев, ему придется заново проходить теоретический тест.

С 1 марта 2027 года процесс станет еще более прозрачным. Теоретический экзамен начнут фиксировать на фото, аудио и видео — сейчас запись ведется только во время вождения. Кроме того, водителям больше не нужно будет предоставлять бумажную медицинскую справку, если данные уже внесены в электронный реестр Министерства здравоохранения.

В ГИБДД напоминают: при выявлении заболеваний, ограничивающих возможность управления транспортным средством, водитель обязан пройти внеочередное медосвидетельствование. В противном случае действие прав будет приостановлено или аннулировано.

Томичам, планирующим получение прав, рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми требованиями и ответственно подойти к подготовке, чтобы избежать серьезных штрафов времени на пересдачу.

