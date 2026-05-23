Томичка поверила в замену счетчиков и перевела мошенникам 300 тысяч рублей

В ОМВД России по Октябрьскому району Томска обратилась 51-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой киберпреступников, которым перевели 300 тысяч рублей. Пресс-служба ведомства поделилась подробностями 23 мая.

Сначала с женщиной связался псевдосотрудник сетевой организации, предложил заменить счетчики и попросил назвать код из смс. Томичка продиктовала цифры. Позже ей начали звонить якобы представители разных госорганов. Незнакомцы сообщили, что от имени заявительницы оформили доверенность на гражданина Украины, теперь у сибирячке грозят проблемы с уголовным преследованием.

Под угрозой обыска в квартире женщину убедили «задекларировать» все накопления. Напуганная жительница Томска выполнила инструкции и внесла деньги через банкомат. Возбуждено уголовное дело.

