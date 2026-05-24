Митрополит Ростислав совершил литургию в праздник Вознесения в храме Академгородка

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавил Божественную литургию. Фото: Томская епархия

В праздник Вознесения Господня, митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавил Божественную литургию в храме апостола Иоанна Богослова в Академгородке. Этот день также является днем памяти апостола Иоанна Богослова и престольным праздником для данной церкви.

К торжествам была приурочена доставка ковчега с мощами святителя Макария (Невского) в домовой храм. Перед началом литургии настоятель отец Дионисий Землянов отслужил водосвятный молебен.

Главе Томской митрополии сослужили благочинный Градо-Томского благочиния протоиерей Сергий Никаноров, настоятель храма святого праведного Феодора Томского протоиерей Дионисий Пучнин, ключарь Петропавловского собора иерей Олег Огнев и настоятель храма апостола Иоанна Богослова иерей Дионисий Землянов.

В небольшом домовом храме собрались верующие жители Академгородка и Томска, многие из которых пришли с детьми. По окончании богослужения митрополит Ростислав обратился к пастве с архипастырским словом.

